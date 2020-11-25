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Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что первые встречи после вступления в должность проведет с лидерами соседних стран – Румынии и Украины.

В первые две недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоханниса. Также будет организована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», - сказала Санду на брифинге в среду, передает Интерфакс.

Избранный президент отметила, что намерена сконцентрироваться на получении Молдовой помощи для преодоления эпидемиологического и экономического кризиса, которая будет заключаться «в предоставлении медицинского оборудования, аппаратов ИВЛ, радиографии, недостающих лекарств, тестов, защитной одежды». Также Санду намерена обсуждать с ЕС и Румынией поставки вакцин против COVID-19 в ближайшее время.

Избранный президент назвала «позитивную внешнюю политику» первым из трех своих приоритетов в должности на краткосрочную перспективу. Два других - бюджетная политика и борьба с коррупцией. Она подчеркнула, что приложит усилия для того, чтобы «вывести Молдову из международной изоляции».

Санду считает, что уже «за первые две недели (после победы на выборах президента, – ред.) удалось вывести внешнюю политику РМ из комы». «В ходе кампании я выступала за открытость, активность в международных отношениях, где Молдавия должна вести себя достойно, а к ней - относиться с уважением, как того заслуживают граждане. Сделаю все возможное, чтобы Молдавия имела хорошие, прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении, как с Востоком, так и с Западом», - подчеркнула Санду.

Во втором туре президентских выборов лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдовы Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Додон - 42,28%. В выборах приняло участие 1,65 млн избирателей, что составляет 52,78% от списочного состава.

Президентские полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 декабря.
ForUm

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