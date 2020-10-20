Представители Украины и Ирана продолжат переговоры по делу сбития иранскими военными самолета рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» в конце ноября - начале декабря.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в видеообращении о результатах переговоров украинской делегации в Тегеране, передает УНИАН.

«Мы продолжим наши переговоры в конце ноября - начале декабря этого года», - сказал Енин.

Украинская делегация на переговорах 18-21 октября хотела услышать от иранской стороны подробное объяснение причины сбития самолета и, кто за это понесет ответственность.

19 октября в Тегеране Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» независимо от их гражданства.

19-20 октября в Тегеране состоялись заседания трех рабочих групп (с участием представителей организаций по вопросам гражданской авиации, военных экспертов, а также по вопросам уголовной юстиции).

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.