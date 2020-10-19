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19 октября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Во время встречи стороны обсудили переговорный процесс относительно сбитого Боинга PS752 в Иране в январе 2020 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства», - отметил замминистра.

Енин подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

«Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах», - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе. 

 Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.
ForUm

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