Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назвать имена владельцев танкера Delfi после местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом он заявил во время брифинга в Одессе в рамках рабочей поездки в субботу, 12 сентября.

«Никто действительно предметно, фундаментально сделать не мог ничего с собственниками. Мы с ними поговорили. Я считаю, что они преступники, потому что сказали неправду и мне: они нас заверили, что в течение месяца смогут нанять компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi. Нас интересовало, что это за танкер, без опознавательных знаков и флагов, все боялись и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли уже в принципе бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал из-за местных выборов. Поэтому мы подождем конца местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого „западного“ современного танкера», — сказал Зеленский.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.

10 сентября буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.