Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования Приморской окружной прокуратуры Одессы и взыскано с компании-судовладельца грузового танкера «Delfi» более 16 тыс. долл. США нанесенного государству ущерба вследствие загрязнения массивов морских вод нефтепродуктами, сообщил Офис генпрокурора.

Прокуроры установили, что в ноябре 2019 года Delfi, находясь в Черном море в акватории порта Южный, в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа Дельфин. Из-за утечки нефтепродуктов была загрязнена акватория Черного моря.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

10 сентября 2020 буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.

По данным экспертизы, ущерб, нанесенный государству в результате загрязнения внутренних морских вод Украины, составляют почти 400 тыс. грн.

5 октября 2021 экс-командиру корабля морской охраны из Одессы сообщили о подозрении. Из-за халатного отношения к своим обязанностям чиновник не отреагировал на ряд нарушений танкера «Delfi», который находился в территориальных водах Украины.