Затонувший у Одессы танкер Delfi поставили на киль. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на киль. Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна», – написал он.

Министр выразил благодарность за работу специалистам ООО «Краншип», которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. «А также в очередной раз ООО «Бруклин-Киев» за инициативу профинансировать эти работы. Продолжаем работать», – подчеркнул Криклий.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего судна.