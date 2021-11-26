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Судно Delfi, которое девять месяцев находилось на одесском пляже, окончательно стало государственной собственностью и будет продано для компенсации ущерба Администрации морских портов Украины (АМПУ) и уплаты штрафов. Об этом Радио Свобода сообщил исполняющий обязанности руководителя АМПУ Александр Голодницкий.

«Решение суда первой инстанции наконец оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Мы сейчас представляем проект распоряжения, чтобы зафиксировать, что судно в сфере управления Министерства инфраструктуры. А дальше либо ГП «МТП «Черноморск», либо АМПУ будут заниматься последующей продажей корпуса, скорее всего, на слом», – сообщил Голодницкий.

От формального владельца судна компании Mister Drake PC суд требует компенсировать ущерб АМПУ от проведения аварийно-спасательных работ – около 2,7 миллионов гривен. Также речь идет о необходимости выплатить около 16 тысяч долларов штрафа за разлив нефтепродуктов и загрязняющих веществ из судна. Будут ли выплачены эти средства, неизвестно, признает Голодницкий. Согласно расследованию британских журналистов, юридический владелец судна даже не имеет уставного капитала.
ForUm

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