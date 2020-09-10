Буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск. Процесс транспортировки занял более 8 часов. Об этом заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОГА.

«Все этапы ликвидации специалисты выполнили с хирургической точностью, чтобы подтянуть танкер за каменную гряду и не нанести дополнительных повреждений корпусу. По-мужски жму руку всем участникам операции. Сейчас вблизи причалов Черноморского порта продолжаются манипуляции по выравниванию и швартовке судна. По плану, танкер поднимут на берег для дальнейшей работы. Это очень кропотливый процесс, который продлится еще некоторое время», - рассказал Куцый, подчеркнув, что наконец городской пляж Одессы свободен от затонувшего судна.

Он поблагодарил всех причастных за командную работу: Министерство инфраструктуры, АМПУ, портовиков, комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, частные компании, экспертам судостроительной отрасли и всем ответственным службам.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера. 26 августа судно поставили на киль.

10 сентября танкер подняли и начали буксировать.