В Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. В Киеве также – антирекорд: 404 новых случая.

Из-за отнесения Киева в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности в столице снова введут ряд ограничений.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета страны. Белорусские пограничники обыскали авто посла во время его возвращения из Киева в Минск.

Боевики ОРДЛО, которые присутствовали в группе инспектирования украинских позиций возле поселка Шумы, хотели взять с собой свои знамена, заявил заместитель командующего Объединенными силами генерал Богдан Бондарь. К инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны могут вернуться через несколько дней, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Против пятого президента Петра Порошенко возбудили 15 новых дел, заявил адвокат Илья Новиков.

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.

Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в работах нынешнего исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

За январь-август 2020 товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов, на 9,7% или $7 млрд меньше, чем за восемь месяцев 2019 года ($71,5 млрд).