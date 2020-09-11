В Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 9:00 11 сентября в Украине зафиксировано 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели.
Всего проведено 1806428 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4690 случаев;
Волынская область - 6161 случай;
Днепропетровская область - 3093 случая;
Донецкая область - 1942 случая;
Житомирская область - 4055 случаев;
Закарпатская область - 8453 случая;
Запорожская область - 2136 случаев;
Ивано-Франковская область - 10 953 случая;
Кировоградская область - 885 случаев;
Киев - 16523 случаи;
Киевская область - 6648 случаев;
Львовская область - 16 626 случаев;
Луганская область - 532 случая;
Николаевская область - 1851 случай;
Одесская область - 9157 случаев;
Полтавская область - 1130 случаев;
Ривненская область - 10 217 случаев;
Сумская область - 2229 случаев;
Тернопольская область - 8377 случаев;
Харьковская область - 12 112 случаев;
Херсонская область - 576 случаев;
Хмельницкая область - 3695 случаев.
Напомним, по состоянию на 10 сентября в Украине было обнаружено 2582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии – 145612.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время