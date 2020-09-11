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В Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 11 сентября  в Украине зафиксировано 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели.

Всего проведено 1806428 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 4690 случаев;

Волынская область - 6161 случай;

Днепропетровская область - 3093 случая;

Донецкая область - 1942 случая;

Житомирская область - 4055 случаев;

Закарпатская область - 8453 случая;

Запорожская область - 2136 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 953 случая;

Кировоградская область - 885 случаев;

Киев - 16523 случаи;

Киевская область - 6648 случаев;

Львовская область - 16 626 случаев;

Луганская область - 532 случая;

Николаевская область - 1851 случай;

Одесская область - 9157 случаев;

Полтавская область - 1130 случаев;

Ривненская область - 10 217 случаев;

Сумская область - 2229 случаев;

Тернопольская область - 8377 случаев;

Харьковская область - 12 112 случаев;

Херсонская область - 576 случаев;

Хмельницкая область - 3695 случаев.

Напомним, по состоянию на 10 сентября в Украине было обнаружено 2582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии – 145612.
ForUm

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