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Суспiльство

В Україні 28 серпня подекуди дощі з грозами, вдень до +26°

В Україні 28 серпня подекуди дощі з грозами, вдень до +26°

У п'ятницю, 28 серпня, в Україні збережеться мінлива хмарність, на півдні та південному сході, вночі і в більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на півдні, південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

У Києві та області 28 серпня очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 23-25°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 21-26°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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