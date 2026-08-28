У Києві зафіксовно антирекорд за кількістю повітряних тривог від початку війни

У столиці 27 серпня повітряну тривогу оголошували 13 разів протягом однієї доби. Це стало найвищим показником за весь період повномасштабного вторгнення Росії.

Попередній антирекорд столиці за кількістю тривог за добу було зафіксовано 1 березня 2022 року — тоді кияни чули сигнал повітряної тривоги 12 разів.

Нова, 13-та за добу тривога пролунала на тлі масштабної російської атаки по Україні. Протягом 27 серпня окупанти запускали ударні безпілотники та ракети, зокрема по Києву та інших регіонах.

У столиці внаслідок атаки виникли пожежі та були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони працювали над Києвом і в області, відбиваючи повітряний напад.

Таким чином, 27 серпня стало найтривожнішим днем для Києва за кількістю повітряних тривог від початку повномасштабної війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль готує нові масовані атаки на енергетику Києва.