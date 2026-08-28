РФ знищила близько 90% сучасних складів в Україні

"90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає", - повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами Висоцького, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання продукції "з коліс", хоча така логістика є складнішою та дорожчою.

Частина підприємств наразі релокуються в інші місця, однак російські атаки вже фіксуються і на релокованих об'єктах.

Міністр підтримав паритетний розподіл ризиків між учасниками ланцюга постачання у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас Висоцький наголосив, що держава не є учасником цих господарських і договірних відносин.



"З точки зору постачання продукції і реалізації, у нас на сьогодні немає жодного державного оператора на цьому ланцюгу. Це виключно господарські і договірні відносини між суб'єктами. З нашої точки зору, все-таки паритетний розподіл ризиків був би справедливим", – каже Висоцький.



Він зазначив, що механізм компенсації втрат за знищену продукцію не обов'язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість.



"Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону. Але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці", – підсумував Висоцький.

Фото: ДСНС.