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За прошедшие сутки, 10 сентября, у 404 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Новости, к сожалению, - неутешительные. Киев попал в «оранжевую» зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка. Умерли в сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет. А также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая», - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 9:00 11 сентября в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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