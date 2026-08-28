29 серпня о 9:00 у Києві знак вшанування пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, столичний громадський транспорт зупиниться на хвилину мовчання.

Відповідні заходи проводитимуть на виконання розпорядження Кабміну від 6 травня 2026 року № 413-р.

Київський метрополітен зупинить рух поїздів на одну хвилину. Відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди можуть стояти 4–5 хвилин.



Після завершення хвилини мовчання рух поїздів метро відновлюватимуть поступово. Відновлення руху після тимчасової зупинки є технологічним процесом, який потребує додаткового часу. Орієнтовно для повернення до звичного графіка знадобиться до двох годин, тому пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок.



Наземний громадський транспорт столиці за технічної можливості у суботу 29 серпня зупинятиметься на зупинках пасажирського транспорту на одну хвилину під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Водіїв і пасажирів просять із розумінням поставитися до тимчасової зупинки руху.

"Одна хвилина тиші – це наш спільний вияв вдячності та шани тим, хто віддав життя за Україну", - повідомляє КМДА.

Фото: tripmydream.com.