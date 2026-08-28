Столичний міст Метро перекриють до 1 вересня

У Києві з вечора 28 серпня до 31 серпня частково обмежуватимуть рух мостом Метро.

Обмеження діятимуть із 20:00 28 серпня до 17:00 31 серпня. У цей період фахівці проводитимуть ремонтні роботи на ділянці мосту в напрямку з правого берега на лівий, у бік станції метро «Гідропарк», повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».

Роботи виконуватимуть у другій смузі руху, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі ускладнення та додатковий час у дорозі.

Киян просять поставитися до тимчасових обмежень із розумінням і планувати свої маршрути з урахуванням ремонтних робіт.

Як повідомляло раніше ForUa, у столиці до 1 вересня обмежать рух транспорту в одному з центральних районів міста.