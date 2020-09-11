Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в работах нынешнего исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение было принято на заседании 11 сентября.

На заседании комитета присутствовал представитель Сергея Шкарлета адвокат Александр Радченко.

Стоит отметить, что решение комитета имеет рекомендательную силу.

Наличие плагиата в работах Шкарлета подтвердили также независимые международные эксперты. Им были направлены отрывки работ, переведенные на английский язык.

«Я просмотрел все отрывки, приведенные в документе, который вы мне прислали, я также использовал систему соответствия текста, чтобы выделить содержимое, которое дублируется. Во всех случаях очевидно, что оригинальный материал был использован повторно, или слово в слово, либо с незначительными изменениями, что не изменило значение, таким образом, имеет место повторное использование идей, представленных в источнике ... На основе этих наблюдений я делаю вывод, что предоставленные случаи соответствуют международно признанному определению плагиата», - отметил чешский эксперт Томаш Фольтинек.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности и.о. главы Министерства образования и науки.

Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего руководителя министерства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у Шкарлета.