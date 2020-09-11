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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета страны. Об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске.

Поводом стал обзор на белорусской границе машины посла, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск.

На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения, что не остановило пограничников.

Как заявили Радио Свобода в посольстве Украины, жалобу Кизим направил в МИД Беларуси.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

11 сентября Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и возразил при этом нарушения конвенции.

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск. 
ForUm

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