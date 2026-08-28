Армія РФ вдарила по Павлограду: почалася сильна пожежа, є поранені

Російські війська 28 серпня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох поранених. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За даними ОВА, відомо про чотирьох постраждалих, з них троє – у важкому стані.
Також там опублікували кадри великої пожежі.
ForUA нагадує, що зранку 28 серпня у Бучанському районі Київської області загинула людина. У Фастівському районі також постраждала жінка.
Окрім цього, у Святопетрівському на Київщині зафіксували влучання у складські приміщення "Нової пошти". Також пошкоджене виробництво, яке розташоване поруч.
Вранці 28 серпня російські війська завдали удару по території торговельного центру в Запоріжжі.
Також війська РФ завдали удару по Сумах. Відомо про семеро постраждалих.
У Харкові російські війська знову атакували торговельний центр. Це вже друга атака на торговельний центр у Харкові за два дні.Автор: Сергій Ваха