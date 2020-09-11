К инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны могут вернуться через несколько дней. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает УНИАН.

«Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это, встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.