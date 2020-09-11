Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об отставке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его заместитель Мустафа Найем .

«В последние дни в СМИ распространяться информация о смене руководства Укроборонпрома. Это действительно так. Месяц назад Абромавичус написал заявление об увольнении», – написал он.

Найем подчеркнул, что новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента.

Напомним, 30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».