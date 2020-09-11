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За январь-август 2020 товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов, на 9,7% или $7 млрд меньше, чем за восемь месяцев 2019 года ($71,5 млрд), сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6,6%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,4 млрд.

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $5,1 млрд, Германия - $3,2 млрд и Россия - $2,9 млрд.

Экспортировали больше всего в Китай - на $4,3 млрд, Польшу - на $2 млрд, Россию - $1,8 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят:

- зерновые - на $5,9 млрд;

- черные металлы - на $5,2 млрд;

- подсолнечное масло – на $3,4 млрд.

Больше всего импортировали в Украину:

- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $5,1 млрд

- машины, оборудование и механические устройства - $3,7 млрд

- машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура - $3,3млрд.
ForUm

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