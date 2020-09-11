Против пятого президента Петра Порошенко возбудили 15 новых дел. Об этом заявил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Европейской солидарности».

Он отметил, что все предыдущие производства против Порошенко зашли в тупик, «поэтому теперь по команде из Офиса президента силовики наплодили новые производства».

«Наиболее примечательное в последней активности СБУ – не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко – мы к этому уже привыкли. А то, что не возбуждено ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует», - отметил Новиков.

Адвокат отметил, что есть четкие доказательства координации преследования против Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова.

«То, что было изложено по очень четким линиям, которые прослеживаются в деятельности, координируется, мы в этом уверены - ГБР, СБУ, Офисом генпрокурора и конкретно Печерского суда. За последний год у нас было много возможностей убедиться, что эти связи действительно существуют», - отмечает Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что большинство из новых дел против Порошенко почему-то открыло полтавское управление СБУ. Он также намекнул, что за львиной частью новых сфабрикованных производств стоят интересы бывших владельцев Приватбанка.

Напомним, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 43 картин пятого президента и народного депутата Петра Порошенко.