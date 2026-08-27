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Культура

Автори фільму про Будапештський меморандум та проєкту про українські революції стали лауреатами премії Івана Франка

Автори фільму про Будапештський меморандум та проєкту про українські революції стали лауреатами премії Івана Франка

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко в Укрінформі вручив дипломи лауреатам премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, передає Ukrinform.

«Хочу нагадати, що постановою уряду в 2003 році започаткована премія в галузі інформаційної діяльності імені Івана Яковича Франка. Є чотири номінації: за кращий твір у друкованих медіа; у телевізійній і радійній сферах та наукова робота», - розповів Олег Наливайко перед врученням дипломів.

Він зауважив, що цьогоріч у членів Комітету з присудження премії, серед яких - журналісти, науковці, історики, представники громадського сектора та Академії наук, не було якихось принципових розходжень під час обговорення кандидатів. «Хоча обговорення було жваве, а голосування - не зовсім одноголосне, але ми виходили на спільну позицію», - сказав Наливайко, подякувавши усім членам комітету за плідну роботу.

За його словами, премію «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» присуджено професору факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Степану Костю за навчальний посібник «Антиукраїнський Голодомор 1932-1933 років: причини і наслідки, уроки і медійний дискурс».

Наливайко поінформував, що диплом лауреату буде вручений у Львові під час книжкового форуму.

Лауреати решти номінацій отримали свої дипломи сьогодні. Прикметно, що традиційно вручення цієї премії відбувається у Національному музеї літератури України, проте через тривогу у Києві церемонія відбулася в укритті Укрінформу.

Перемогу у номінації «За кращий твір у телевізійній сфері» виборов авторський колектив у складі Юрія Макарова, Володимира Ладижця, Олесі Моргунець-Ісаєнко та Романа Синчука за фільм «Будапешт. Бомба під незалежність».

«Це те, що буквально називається Гамбурзький рахунок (перемога чесній боротьбі – ред.), тому дуже вдячний. Приємно те, що це постать Івана Яковича, це те, що нам завжди потрібно - інтелект, віра і м'язи. Якщо чогось із цього нема, ми не тримаємо стрій», - сказав Юрій Макаров, отримуючи диплом.

У номінації «За кращий твір у радіомовній сфері» лауреатами стали Юлія Чаплінська, Марина Люта та Ана Море за документальний проєкт «Як ми дорослішали: Революції, що нас змінили».

Лауреаткою у номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» стала Галина Дацюк. Отримавши диплом, вона сказала: «Мені хочеться одного, щоб ми з себе зривали це лахміття, яке називається «рускім міром», і одягали лицарські шати. Бо лицарські шати - це наша Україна. І кожна людина, яка обрала колись професію журналіста, може ходити в цих лицарських шатах, творити свободу слова і покладатися на себе, на своє серце, на свою любов і на своє сумління».

ForUA нагадує, премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності присуджують щорічно до дня народження Івана Франка (27 серпня) у розмірі 10 тис. грн кожна за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

лауреатикінопреміяновини культурипремія Івана Франка
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