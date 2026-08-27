Автори фільму про Будапештський меморандум та проєкту про українські революції стали лауреатами премії Івана Франка

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко в Укрінформі вручив дипломи лауреатам премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, передає Ukrinform.

«Хочу нагадати, що постановою уряду в 2003 році започаткована премія в галузі інформаційної діяльності імені Івана Яковича Франка. Є чотири номінації: за кращий твір у друкованих медіа; у телевізійній і радійній сферах та наукова робота», - розповів Олег Наливайко перед врученням дипломів.

Він зауважив, що цьогоріч у членів Комітету з присудження премії, серед яких - журналісти, науковці, історики, представники громадського сектора та Академії наук, не було якихось принципових розходжень під час обговорення кандидатів. «Хоча обговорення було жваве, а голосування - не зовсім одноголосне, але ми виходили на спільну позицію», - сказав Наливайко, подякувавши усім членам комітету за плідну роботу.

За його словами, премію «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» присуджено професору факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Степану Костю за навчальний посібник «Антиукраїнський Голодомор 1932-1933 років: причини і наслідки, уроки і медійний дискурс».

Наливайко поінформував, що диплом лауреату буде вручений у Львові під час книжкового форуму.

Лауреати решти номінацій отримали свої дипломи сьогодні. Прикметно, що традиційно вручення цієї премії відбувається у Національному музеї літератури України, проте через тривогу у Києві церемонія відбулася в укритті Укрінформу.

Перемогу у номінації «За кращий твір у телевізійній сфері» виборов авторський колектив у складі Юрія Макарова, Володимира Ладижця, Олесі Моргунець-Ісаєнко та Романа Синчука за фільм «Будапешт. Бомба під незалежність».

«Це те, що буквально називається Гамбурзький рахунок (перемога чесній боротьбі – ред.), тому дуже вдячний. Приємно те, що це постать Івана Яковича, це те, що нам завжди потрібно - інтелект, віра і м'язи. Якщо чогось із цього нема, ми не тримаємо стрій», - сказав Юрій Макаров, отримуючи диплом.

У номінації «За кращий твір у радіомовній сфері» лауреатами стали Юлія Чаплінська, Марина Люта та Ана Море за документальний проєкт «Як ми дорослішали: Революції, що нас змінили».

Лауреаткою у номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» стала Галина Дацюк. Отримавши диплом, вона сказала: «Мені хочеться одного, щоб ми з себе зривали це лахміття, яке називається «рускім міром», і одягали лицарські шати. Бо лицарські шати - це наша Україна. І кожна людина, яка обрала колись професію журналіста, може ходити в цих лицарських шатах, творити свободу слова і покладатися на себе, на своє серце, на свою любов і на своє сумління».

ForUA нагадує, премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності присуджують щорічно до дня народження Івана Франка (27 серпня) у розмірі 10 тис. грн кожна за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.