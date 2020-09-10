Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима во время возвращения из Киева в Минск. Об этом он сообщил в интервью TYT.BY.

«Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений», - заявил Кизим.

По словам посла, в ходе обыска руководитель белорусского пограничного пункта не дал никаких объяснений. «И как я понял, начальник пункта пропуска «Новая Гута» был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси», - подчеркнул посол.

Напомним, Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.