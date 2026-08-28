СБУ затримала агентку фсб

Контррозвідка СБУ затримала коригувальницю російських атак по Черкаській та Полтавській областях.

На замовлення фсб агентка наводила удари рашистів по енергетичній інфраструктурі, органах державної влади та обʼєктах критичної інфраструктури у центральних регіонах України, повідомляє СБУ.

Коригуванням займалася завербована ворогом безробітна мешканка Черкащини. До уваги російської спецслужби вона потрапила під час пошуку «легких» заробітків у Телеграм-каналах.



Після вербування жінка почала регулярно їздити потягом до сусідньої області, щоб виявити і передати фсб координати енергооб’єктів, бойових позицій української ППО та адмінбудівель державних установ.



Для цього агентка під виглядом прогулянок обходила місцевість і приховано знімала потенційні «цілі» на телефонну камеру.



При цьому на Черкащині зловмисниця відстежувала для фсб дислокацію запасних командних пунктів та інших місць зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Під час розвідвилазок вона фотографувала та знімала на відео зовнішні фасади військових об’єктів.



Співробітники СБУ затримали агентку «по гарячих слідах» одразу після фотофіксації зовнішнього периметру будівлі Сил оборони.



Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.



Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.