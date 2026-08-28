Директор ЦРУ під час візиту до Москви не озвучував жодних погроз Путіну

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви не озвучував жодних погроз щодо можливих наслідків для Росії, якщо Путін вирішить продовжувати війну проти України.

Під час переговорів із директором ФСБ Олександром Бортніковим голова ЦРУ надав песимістичну оцінку перебігу бойових дій для російської армії. Реткліфф закликав Кремль розпочати реальні переговори про завершення війни, доки військове та економічне становище РФ не погіршилося. При цьому очільник ЦРУ не озвучував жодних погроз щодо можливих наслідків, якщо Путін проігнорує цю оцінку та вирішить продовжувати війну проти України, повідомляє The New York Times.

Аналітики американської спецслужби давно мають сумніви щодо того, чи надають радники Путіну чесні звіти про масштаби втрат та реальний стан справ. У США сподіваються, що правитель РФ, як колишній співробітник розвідки, сприйме інформацію від очільника ЦРУ як більш нагальну та достовірну, ніж звичайні дипломатичні сигнали.

Канал комунікації Реткліффа з Бортніковим діє паралельно з контактами, які спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер налагодили з іншими радниками Путіна.

Попри сподівання частини оточення Трампа на швидку перемогу РФ, великі втрати російської армії та рішучість України продовжувати боротьбу змінили оцінку ситуації у Вашингтоні.

Перед зустріччю з Бортніковим у Москві Реткліфф поспілкувався зі своїми українськими колегами, запевнивши їх, що вивчатиме позиції росіян, а не йтиме на поступки від імені українців.

Фото: 24 канал.