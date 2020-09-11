Боевики ОРДЛО, которые присутствовали в группе инспектирования украинских позиций возле поселка Шумы, хотели взять с собой свои знамена. Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами генерал Богдан Бондарь, сообщает «Украина 24».

«Когда украинская сторона согласилась на определенные действия, с нашей стороны также были некоторые замечания, которые должна была выполнить российская сторона. Они не выполнены, поэтому, соответственно, никакая верификация не состоялась», - сказал генерал.

По словам Бондаря, россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации.

«Они, например заявляли - мы хотим проверить точку с координатами такую. Через день-два - присылают другую. Затем третью. Вчера в 23:56 они намеренно прислали еще какие-то свои видения-хотелки», - сказал Бондарь.

В штабе ООС отмечают, что согласиться на такие условия военные не могли, и поэтому они предупредили руководство страны, что инспекция невозможна.

По словам Бондаря, когда наблюдатели миссии ОБСЕ находились на позициях, противник поднял в воздух разведывательные дроны, а это - грубое нарушение перемирия. Кроме того, во время инспекции боевики совершили прицельный обстрел позиций из стрелкового оружия. В штабе и на передовой считают, что идея с инспекцией была информационной провокацией.

По словам генерала Бондаря, украинская сторона обратилась к ОБСЕ с просьбой проверить нарушение условий перемирия со стороны боевиков.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.