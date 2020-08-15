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Министр инфраструктуры Владислав Криклий просит полицию изучить деятельность владельца затонувшего на одесском пляже танкера Delfi. По его мнению, надо изучить, какие цели преследует судовладелец.

Об этом Криклий сообщил в Facebook.

Министр проинформировал, что судовледелец решил пойти в суд

«Cудовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд.Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну.
Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства», - написал Криклий.

Он отметил, что полиции следует изучить, какие цели преследует судовладелец.

«Сильно злит ощущение того, что тот, кто создал и не решил проблемы и в дальнейшем продолжает их добавлять и мешать. Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями», - добавил глава МИУ.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего судна.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверен, что до конца августа танкер уберут с пляжа.
ForUm

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