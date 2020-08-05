Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи результаты прошедшего 30 июля в Киеве первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв самолета Международных авиалиний Украины, сбитого под Тегераном в январе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим», - подчеркнул Кулеба.

В следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской стороны всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбивания самолета. По его словам, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должно быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Оба министра отметили, что трагедия сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 стала болезненной и чувствительной темой для обществ их стран, а также для обществ других пострадавших стран.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.