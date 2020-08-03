Сучасні технології, вбудовані у всю побутову техніку, вимагають ретельного вивчення. Але багато людей користуються технікою за звичкою: використовують примітивні методи роботи, не піклуючись про нові правила. Тому ми хочемо розповісти про розповсюджені помилки у використанні пилососів, про які багато з нас навіть не замислюються. Хоча такі недоліки у роботі можуть призвести до швидкого виходу техніки з ладу.

Помилка №1— не переключаємо насадку «килим-підлога»

На головній насадці є клавіша, яка поруч проілюстрована зображенням ворсистої щітки. Щетина на насадці потрібна для прибирання твердої підлоги, вона створює невеликий зазор для потрапляння повітря. На килимах це завдання виконує ворс.

Помилка №2 — завжди прибираємо на максимальній потужності

Взагалі, для нормально результату досить використовувати середню потужність пилососу, а робота на максимумі призводить до перевантаження двигуна та погіршення оброблюваної поверхні. Використовувати найвищу потужність можна лише для ковдри з великим ворсом.

Помилка №3 — прибираємо не те, що треба

Не можна збирати звичайним пилососом:

будівельне сміття;

борошно;

уламки.

Так, будівельні відходи потрібно збирати спеціальним професійним пилососом, який має відповідні фільтри, контейнер тощо. Уламки не можна збирати моделями, у яких використовується паперовий чи тканинний мішок, адже вони можуть пошкодитися. Борошно та інші схожі речовини взагалі можуть нашкодити будь-якому виду пилососів: забиваються всі фільтри, що призводить до пошкодження техніки.

Переміщення пилососа за шланг порушує його первісну герметичність. Дуже акуратно і не ривками рухати пилосос за шланг можна, але смикати заборонено. Найкращий варіант — пересування техніки, використовуючи спеціальну ручку на корпусі.

На жаль, саме неправильне використання техніки частіше стає причиною поломки. Купить пылесос — ще не все. Треба уважно прочитати інструкцію, щоб знати всі правила користування.