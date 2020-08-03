Мэра Киева Виталия Кличко на выборах мэра готовы поддержать 41,7% жителей столицы, говорится в социологическом исследовании группы «Рейтинг».

На втором месте идет ведущий Сергей Притула (11,6%), далее - народный депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук (9,4%), предприниматель Андрей Пальчевский (9%) и народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (5,4%), передает Радио Свобода.

Среди партий больше всего голосов на выборах в городской совет набрала бы «Европейская солидарность» (19,8%). Затем следуют «Слуга народа» (19,3%), «УДАР» (17,1%), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (8%), «Батькивщина» (5,7%), «Партия Шария» (5%), «Голос» (4,6%), «Победа Пальчевского» (4,5%), «Сила и честь» (3%) и «Свобода» (2,5%).

Опрос проводился 26-27 июля методом телефонного опроса. В нем приняли участие 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.