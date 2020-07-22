Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменив принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.

По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом число заболевших в Украине возросло до 60 995 человек. Выздоровели за сутки 973 человека, умерли – 16. Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 132 человека – до 7166.

Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака.

В Костополе подожгли дом председателя райсовета.

«Луцкому террористу» сообщили о подозрении.

При въезде на оккупированный полуостров ФСБ РФ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания.

После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое представители российско-оккупационных войск 21 июля передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это - сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево.