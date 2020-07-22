При въезде на оккупированный полуостров ФСБ РФ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания, сообщает Крымская правозащитная группа.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Так, по данным Крымской правозащитной группы, сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска «Перекоп» (напротив украинского КПВВ «Чаплынка») полтора часа допрашивал жительницу Ялты, возвращающуюся домой с материковой Украины.

В итоге женщину оштрафовали на 2000 рублей, ссылаясь на ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

«Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству», - констатируют правозащитники.

По мнению эксперта КПГ Александра Седова, преследование российскими властями крымчан за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения (статья 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека).

«Требование пользоваться «паспортами», которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)», — резюмирует эксперт.

По его мнению, практика навязывания гражданства РФ демонстрирует стремление страны-оккупанта к принуждению выполнения обязанностей граждан РФ (служба в армии, участие в голосованиях), а также преследование жителей Крыма по законам РФ и ограничение их основных прав и свобод, включая свободу передвижения.