По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.
Таким образом число заболевших в Украине возросло до 60 995 человек.
Выздоровели за сутки 973 человека, умерли – 16.
Напомним, по состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 673 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших – 60 166 человек. Выздоровели за сутки 760 человек, 20 – умерли.
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