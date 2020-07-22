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По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом число заболевших в Украине возросло до 60 995 человек.

Выздоровели за сутки 973 человека, умерли – 16.

Напомним, по состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 673 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших – 60 166 человек. Выздоровели за сутки 760 человек, 20 – умерли.
ForUm

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