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Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 132 человека. 14 из них – дети, сообщил мэр Виталий Кличко.

«За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. Сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет и восемь девочек от четырех до 15 лет. А также 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет и шестеро мальчиков от шести до 14 лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолел 2521 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 35, в Соломенском – 17 и в Днепровском районе – 16 случаев», - отметил мэр столицы.

По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 829 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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