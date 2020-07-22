Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующий проект постановления Кабмин принял на заседании в среду, 22 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Руководителем Министерства станет вице-премьер-министр Олег Уруский.

«Чтобы новый министр смог выполнять поставленные ему задачи, нужно дать ему необходимую площадку и ресурсы. То есть создать новое министерство. Я уже говорил, что вопрос давно назрел. Это была наша стратегия и обещание еще в начале работы нашего правительства. Должен быть новый подход к развитию промышленности путем формирования эффективной государственной политики и стратегии», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отметил вице-премьер-министр Олег Уруский, целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

«Принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, обеспечит развитие регионов», - сказал он.

По словам премьер-министра, первоочередной приоритет нового ведомства - оборонная высокотехнологичная отрасль, которая имеет значительный потенциал в Украине.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.