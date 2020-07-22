Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

В деле бывшего командира воинской части ГРОМ Дариуша С. суд принял решение об условном аресте. Его можно будет освободить, если он заплатит 1 миллион злотых залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что решение относительно Дариуша С. будет обжаловано.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве «Гражданской платформы», возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

21 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.