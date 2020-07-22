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По факту поджога дома председателя райсовета в Костополе открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Сообщение о пожаре в частном хозяйстве на улице Острожская в полицию поступило от диспетчера ГосЧС сегодня, 22 июля, в 02:20.

Следственно-оперативная группа установила, что жилой дом принадлежит 52-летнему костопильчанину, председателю районного совета. На момент возникновения пожара в доме находились также его жена и дочь. Никто из них не пострадал.

По результатам осмотра места происшествия следователи Костопольского отдела изъяли две стеклянные емкости с неизвестным веществом и еще одну – разбитую. Огнем поврежден второй и первый этажи здания, а также уничтожено имущество.

 «В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного повреждения имущества по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства и лиц, причастных к совершенному преступлению», - сообщил заместитель начальника Костопольского отдела полиции - начальник следственного отдела Роман Максимчук.

Пресс-служба партии «Батькивщина» сообщила, что горел дом Костопольской районной организации партии «Батькивщина» Сергея Ткачука.

Партия однозначно связывает преступление с политической деятельностью главы своей парторганизации.
ForUm

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