Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменив принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.

Соответствующее постановление «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19» правительство приняло с однодневной доработкой в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Это новое постановление. Его внедрение предлагается с 1 по 31 августа 2020 года. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие? В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19», - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются прежними.

«Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС. Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются в настоящее время: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%», - сказал он.

«Когда нет превышений в области, и все ее районы находятся в «зеленой» зоне, где действуют такие ограничения: в общественных зданиях, маска или респиратор, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%, перевозка пассажиров - только в пределах сидячих мест. Регионы, которые постоянно находятся в «зеленой» зоне, не нуждаются во вмешательстве или усилении противоэпидемических мер на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в «желтый», «оранжевый» или «красный», - добавил министр.

С 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая, затем был сделан ряд послаблений.

С 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.