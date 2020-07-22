После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое представители российско-оккупационных войск 21 июля передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это - сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Церемония чествования и прощание с героем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

«Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», - заявили в штабе.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

Российские оккупанты не давали украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

Тело третьего украинского защитника боевики передали 21 июля.