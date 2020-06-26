Пострадавшей от действий полицейских в Кагарлыке Нелли Погребицкой предоставили личную охрану. Об этом сообщила одна из адвокатов потерпевшей, экс-нардеп Елена Сотник.

«С сегодняшнего дня у Нели личная круглосуточная охрана», - написала она в Facebook.

Накануне адвокаты Погребицкой заявили, что их подзащитной, несмотря на обещания со стороны правоохранительных органов, до сих пор не предоставили государственную охрану.

При этом в МВД заверили, что Полиция Киевщины готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат.