также в разделеОбщество
В Украине начали тестирование на антитела к коронавирусу 8
За сутки коронавирус обнаружили у 64 украинских медиков 39
МОН позволило с 1 июня возобновить занятия во внешкольных кружках 12
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на выходных 15
Коронавирус в Украине: за сутки 393 новых случая 82
29 мая. Картина дня 28
Пытались избежать карантина: Польша выдворяет 33 украинцев 29
Суд отпустил четырех обвиняемых в убийстве «Сармата» под домашний арест 50
Синоптик рассказала о погоде в последние выходные мая 33
Над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики США 49
Зеленский предложил повысить штрафы за уклонение от мобилизации 44
Укравтодор: Только 2% из обследованных мостов исправны 17
Бывшему адвокату, предлагавшему $5 миллионов главе ФГИ, дали 5 лет условно 19
Дело чиновников, закупивших шины 80-х годов для БТР, направлено в суд 15
Банду, орудовавшую на Киевщине, организовал «смотрящий по Лукьяновском СИЗО» 29
В Харькове коммунальщики хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов 15
Задержан подозреваемый в убийстве нацгвардейца в Виннице 17
По факту перестрелки в Броварах завели уже 4 уголовных дела 56

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции, где изнасиловали девушку и пытали мужчину, уволили 10 сотрудников.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает сайт полиции.

«Цель служебного расследования — установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное — не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание», — сказал Небытов.

 

Он добавил, что сейчас проходит первый этап служебного расследования в отношении 19 сотрудников. По его результатам 10 человек из Кагарлыкского отделения полиции были уволены и из рядов Национальной полиции Украины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
12
Теги