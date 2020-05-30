По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции, где изнасиловали девушку и пытали мужчину, уволили 10 сотрудников.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает сайт полиции.

«Цель служебного расследования — установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное — не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание», — сказал Небытов.

Он добавил, что сейчас проходит первый этап служебного расследования в отношении 19 сотрудников. По его результатам 10 человек из Кагарлыкского отделения полиции были уволены и из рядов Национальной полиции Украины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.