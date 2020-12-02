также в разделеОбщество
НАБУ: Микитась компенсировал государству 50 миллионов гривен
Уже почти 70 иностранцев оштрафовали за нарушение ПДД в Украине 6
В приложении для контроля самоизоляции «Вдома» появились новые функции 9
На Запорожье возле стратегического предприятия нашли схрон с минами 8
НАБУ: Венедиктова тайно изменила прокуроров по делу Микитася 26
Суд избрал меру пресечения чиновнику МВД по делу квартирных схем для НГУ 9
СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом 58
Более половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19 12
Суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году 43
Минздрав: Около 3% украинцев переболели коронавирусом 17
Инфекционист: Снижение заболеваемости COVID-19 носит временный характер 11
Микитась обвинил Татарова в причастности к краху «Укрбуда» 36
Шмыгаль: Мэры облцентров и главы ОГА поддержали запрет праздничных ярмарок 17
Степанов будет убеждать глав фракций увеличить финансирование медицины 9
Кабмин отказался продлевать карантин выходного дня 24
Более 60% украинцев недовольны работой Зеленского по борьбе с COVID-19 38
Украинская ПВО впервые будет перехватывать американский БПЛА 18
В «Феофании» рассказали, сколько у них стоит лечение от COVID-19 39

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении работников Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Во время досудебного расследования установлено, что в январе 2020 года бывшие работники Кагарлицкого ОП задержали двух ранее судимых лиц и не составляя никаких  процессуальных документов доставили их в помещение отделения полиции, где с помощью телефонного аппарата ТА-57 в течение 20-30 минут били электрическим током (при максимальном вращении ручки индуктора сила тока могла достичь 100 Вольт). Таким образом правоохранители требовали дать признательные показания о совершении преступлений на территории Кагарлицкого района, после получения которых указанных лиц отпустили. В свою очередь, начальник Кагарлицкого ОП, будучи осведомленным о задержании указанных граждан, не принял мер для пресечения противоправных действий и не сообщил в компетентные органы о преступлении.

В начале мая 2020 бывший начальник сектора уголовного розыска вызвал в помещение кабинета ранее судимого за имущественные преступления гражданина и требовал предоставить обличительные показания о совершении кражи. После получения отказа полицейский нанес потерпевшему телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы относятся к категории средней тяжести.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 мая 2020 начальник сектора уголовного розыска Кагарлицкого отделения полиции вместе подчиненными, для повышения показателей по раскрытию преступлений, пытали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности, путем нанесения телесных повреждений, надевания противогаза, а также путем выстрела в сторону потерпевшего.

В ту же ночь правоохранители пытали женщину путем нанесения телесных повреждений, надевания противогаза и перекрытия доступа кислорода к нему, после чего пострадавшую изнасиловали.

По указанным фактам бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам вручены обвинительные акты за совершение: пытки (ст. 127 УК Украины); насильственного исчезновения (ст. 146-1 УК Украины); изнасилование (ст. 152 УК Украины). В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.   

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1567 грн.
53
Теги