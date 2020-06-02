Подозреваемые в изнасиловании женщины сотрудники Кагарлыкского отделения полиции не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

Об этом журналистам рассказал по завершении внеочередного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности председатель комитета Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

«Подтвердили также сотрудники прокуратуры, что те полицейские, которых задержали, двое, они не признают совершения преступления, что не было никакого преступления, женщина сама согласилась на половую связь», - сказал Монастырский.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.