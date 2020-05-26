также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня
В ГБР настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко, а сам он сбежал 15
Катар прислал почти 9 тонн средств защиты украинских медиков 15
Отвезли на кладбище, били и требовали деньги: полицейские предстанут перед судом 18
ЕСПЧ признал нарушением героизацию Азербайджаном солдата, зарубившего спящего армянина 14
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь 18
Сотрудники ГБР взяли штурмом Музей Ивана Гончара 33
НАБУ предотвратило вывоз компанией из ОАЭ сырья на 80 миллионов 30
На Харьковщине фермеры удерживали в трудовом рабстве 9 человек 29
Совет церквей обвинил Кабмин в непропорциональном подходе и зовет Шмыгаля на встречу 17
Разведчику РФ, завербовавшему Ежова, сообщили о подозрении 37
$400 тысяч «общака»: Силовики провели масштабную операцию по разоблачению «вора в законе» 37
Минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая 36
Дело Шеремета: Залог для Дугарь собрали за 3 часа 22
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 13
Le Monde опубликовала карту с «российским» Крымом 15
ГБР передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину 26
В полиции рассказали о расследовании резонансной стрельбы на Житомирщине 34

Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе. Об этом сообщает hromadske.

Их взяли под стражу без права внесения залога. Сулима имеет 7-месячного ребенка на иждивении.

 

 

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги