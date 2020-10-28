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Бывшему руководителю Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области сообщено о подозрении в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека, меры пресечения и несообщения компетентным органам о преступлении (ч. 2 ст. 146-1 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший руководитель отделения полиции, зная о факте задержания 9 января 2020 подчиненными двух человек без оформления и содержания их в течение ночи в подразделении полиции пристегнутыми наручниками к батарее, не принял мер к прекращению незаконных действий полицейских и не сообщил в компетентные органы об этом преступлении.

Доказательства противоправных действий бывшего чиновника полиции были добыты в ходе расследования фактов пыток и изнасилования лиц работниками подразделения полиции в Кагарлыке.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат
ForUm

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