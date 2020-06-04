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МВД и Нацполиция не скрывают факты нарушений прав человека правоохранительными органами, а реагируют в соответствии с Законом, заявил министр Арсен Аваков.

«Сегодня одним из самых резонансных является позорный случай в Кагарлицком отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру события почти идентичны. Однако, принципиально отличается реакция со стороны Национальной полиции. «Врадиевку» пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР», - сказал Аваков.

Министр напомнил, что Кагарлицкий отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат. Возможность их дальнейшей службы будет решена кадровой комиссией Нацполиции.

«К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой стране мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере Закона. Министерство внутренних дел активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека», - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдение прав человека, а также с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

Аваков также добавил, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

«Называться она «Сustody Records». Механизм – онлайн-регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции», - сказал глава МВД.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо по предварительным подсчетам более 20 млн евро.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.
ForUm

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