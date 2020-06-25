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Полиция Киевщины готова обеспечить круглосуточную охрану пострадавшей от действий сотрудников Кагарлицкого отдела полиции, сообщает пресс-служба МВД.

Во исполнение постановления прокурора в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет Территориальное управление ГБР в Киеве, пострадавшей от насильственных действий полицейских в Кагарлыке была предоставлена ​​личная охрана. Соответствующий приказ подписал глава полиции Киевщины Андрей Небытов 17 июня. Организация обеспечения охраны возложена на полк полиции особого назначения полиции Киевщины.

В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала на необходимость обеспечения ей мер безопасности «при необходимости и во время судебных заседаний». Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена ​​у нее дома.

Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану.
ForUm

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