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Государственное бюро расследований объявило о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывших работников Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

После начала досудебного расследования по факту пыток и изнасилования девушки в Государственное бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые ранее происходили в указанном отделении полиции.

Таким образом, правоохранители подозреваются в пытках граждан и изнасиловании (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 146 -1 УК Украины ).

13 ноября 2020 стороне защиты и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины.

После ознакомления с материалами производства подозреваемым работникам полиции будут вручены обвинительный акт и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Позже стало известно, что были задержаны 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Следователи Государственного бюро расследований сообщили им о подозрении.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого сотрудника.

25 мая суд арестовал подозреваемых.

Подозреваемые в изнасиловании не признают вину и заявляют, что факта изнасилования не было.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволили 10 сотрудников.

Кагарлицкий отдел полиции был расформирован, 60 полицейских выведены за штат
ForUm

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